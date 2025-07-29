Сокращение сроков ультиматума президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу свидетельствует о провале его изначальной стратегии. Такую оценку дал политолог Артемий Атаманенко, член экспертного клуба «Дигория».

«Трамп продолжает позиционировать себя как великого переговорщика, способного за несколько дней урегулировать российско-украинский конфликт. Однако каждый новый срок, который он объявляет — сначала дни, потом сто дней, теперь ещё более жёсткие дедлайны — лишь подчёркивает, что его первоначальные обещания не соответствуют реальности», — заявил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Атаманенко сравнил подход Трампа с игрой в стратегию, где тот повторяет ошибки, но ожидает другого результата. Политолог отметил, что бизнес-логика американского лидера не работает в геополитике, где решения определяются историческими, культурными и национальными факторами. Учащающаяся смена позиций, по мнению эксперта, отражает внутренние разногласия в команде Трампа и его собственную неуверенность.

Политолог Борис Межуев связал ужесточение сроков с двумя факторами: успехами российской армии в Донбассе и предстоящим саммитом в Пекине 3 сентября. Он предположил, что Запад пытается предотвратить взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) и одновременно давить на Китай, чтобы склонить его к поддержке антироссийских мер. Однако реальными инструментами давления, по мнению Межуева, могут стать не санкции, а кибератаки, диверсии против инфраструктуры или даже провокации против российских судов.