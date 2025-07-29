«Никакой биполярочки»: Политолог объяснил переменчивость Трампа и цель его нового ультиматума

«Сейчас Трамп вот так вот скачет по срокам, сдвигает то влево, то вправо. Действительно создаётся впечатление, что у него биполярочка, но на самом деле никакой биполярочки нет. Это его фирменный способ пустить пыль в глаза для того, чтобы дезориентировать и возможных оппонентов, и возможных партнёров», — пояснил Сипров в разговоре с 360.ru.