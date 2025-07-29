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29 июля, 15:06

«Никакой биполярочки»: Политолог объяснил переменчивость Трампа и цель его нового ультиматума

Политолог Сипров: Трамп дезориентирует геополитических игроков ультиматумом РФ

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Ультиматум президента США Дональда Трампа для России является частью его стратегии по дезориентации геополитических партнёров и противников. Об этом заявил политолог Вадим Сипров.

«Сейчас Трамп вот так вот скачет по срокам, сдвигает то влево, то вправо. Действительно создаётся впечатление, что у него биполярочка, но на самом деле никакой биполярочки нет. Это его фирменный способ пустить пыль в глаза для того, чтобы дезориентировать и возможных оппонентов, и возможных партнёров», — пояснил Сипров в разговоре с 360.ru.

Эксперт отмечает, что подобным подходом американский лидер надеется достичь двух целей. Во-первых, определить новую модель отношений с Европой после торговой сделки в июле. Во-вторых — найти подход к России, понимая, что манипуляции, которые действовали в прошлом, больше не сработают.

«С 1990-х Россия стала суверенной — теперь Вашингтону придётся с ней считаться», — заключил политолог, усомнившись в готовности Трампа к реальному разрыву контактов.

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Напомним, вчера американский лидер сказал, что сокращает срок ожидания для достижения сделки с Россией по Украине с 50 до 10-12 дней. Своё решение он объяснил тем, что не видит смысла дольше ждать. В Кремле на это отреагировали достаточно спокойно: пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия продолжает спецоперацию, но желает добиться своих целей мирными средствами, а также добавил, что в Москве услышали позицию Трампа и приняли её к сведению.

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Юрий Лысенко
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