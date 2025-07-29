Политолог объяснил связь нового дедлайна Трампа для России и скандального дела Эпштейна
Политолог Марков: Трамп выдвинул ультиматум Москве, чтобы замять дело Эпштейна
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Ультиматумы Вашингтона в адрес Москвы бесполезны, а заявления президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на урегулирование украинского конфликта направлены на решение его личных проблем, в частности — дела Джеффри Эпштейна. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.
«Ему это нужно для двух целей: заглушить скандал, который сейчас у него идёт с делом Эпштейна, поскольку его избиратели требовали, чтобы Трамп опубликовал список педофилов из числа руководства США. <…> Он не публикует. Это страшный скандал, от которого Трампу нужно отойти», — заявил эксперт в разговоре с 360.ru.
По словам Маркова, вторая причина — желание американского президента дистанцироваться от Украины. Политолог предположил, что Трамп может публично обвинить обе стороны конфликта, чтобы снять с США ответственность за его разрешение.
Эксперт скептически оценил перспективы новых антироссийских санкций, отметив, что ограничения против Китая и Индии как основных покупателей российской нефти спровоцируют мировой экономический кризис. Марков назвал Трампа хитроумным тактиком, чьи дальнейшие шаги трудно предугадать. Эксперт напомнил, что пока диалог Москвы и Вашингтона привёл к прекращению нацеливания американских ракет ВСУ на российские территории, но вопросы по посольствам и визам остаются нерешёнными.
«Мир вошёл в хаотическую стадию, и в любой момент возможен разворот в лучшую или худшую сторону», — резюмировал политолог.
Напомним, вчера глава США объявил, что не станет ждать сделки по Украине до конца августа и снизил этот срок до 10-12 дней. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на этот ультиматум, сказав что Трамп напрасно считает, будто может определять такие сроки. При этом Кремль отреагировал на слова американского президента спокойно: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию, но стремится к мирному урегулированию конфликта, а также констатировал, что в Москве приняли заявление Трампа к сведению.
Что касается дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, то его в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Следствие пришло к выводу, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. В июле 2019-го финансист был найден мёртвым в тюремной камере, официально объявили, что он наложил на себя руки. Недавно в The Wall Street Journal появился резонансный материал, где говорится, будто в 1996 году Дональд Трамп подарил Эпштейну рисунок с обнажённой женщиной. Хозяин Белого дома обвинил владельца издания Руперта Мёрдока в клевете и подал на него в суд, потребовав от него компенсации в 10 миллиардов долларов за удар по репутации.