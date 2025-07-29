Политолог объяснил связь нового дедлайна Трампа для России и скандального дела Эпштейна

Ультиматумы Вашингтона в адрес Москвы бесполезны, а заявления президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на урегулирование украинского конфликта направлены на решение его личных проблем, в частности — дела Джеффри Эпштейна. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

«Ему это нужно для двух целей: заглушить скандал, который сейчас у него идёт с делом Эпштейна, поскольку его избиратели требовали, чтобы Трамп опубликовал список педофилов из числа руководства США. <…> Он не публикует. Это страшный скандал, от которого Трампу нужно отойти», — заявил эксперт в разговоре с 360.ru.

По словам Маркова, вторая причина — желание американского президента дистанцироваться от Украины. Политолог предположил, что Трамп может публично обвинить обе стороны конфликта, чтобы снять с США ответственность за его разрешение.

Эксперт скептически оценил перспективы новых антироссийских санкций, отметив, что ограничения против Китая и Индии как основных покупателей российской нефти спровоцируют мировой экономический кризис. Марков назвал Трампа хитроумным тактиком, чьи дальнейшие шаги трудно предугадать. Эксперт напомнил, что пока диалог Москвы и Вашингтона привёл к прекращению нацеливания американских ракет ВСУ на российские территории, но вопросы по посольствам и визам остаются нерешёнными.