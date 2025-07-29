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Регион
29 июля, 01:50

Кнайсль: На Украине не исключены изменения до конца ультиматума Трампа

Карин Кнайсль. Обложка © Life.ru

Карин Кнайсль. Обложка © Life.ru

На Украине могут произойти изменения до завершения ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По её мнению, изменения не затронут отношения Москвы и Киева. Речь идёт о необходимости выработки дальнейшей политики украинских властей. Это связано с ограничениями для антикоррупционных органов Украины.

«Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов», приводит её комментарий ТАСС.

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Как сообщал Life.ru, 28 июля президент США сообщил о сокращении сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной. Изначально Трамп планировал ждать до конца августа, но сейчас он сократил срок до первой декады.

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Лия Мурадьян
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