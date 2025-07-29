Кнайсль: На Украине не исключены изменения до конца ультиматума Трампа

На Украине могут произойти изменения до завершения ультиматума президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По её мнению, изменения не затронут отношения Москвы и Киева. Речь идёт о необходимости выработки дальнейшей политики украинских властей. Это связано с ограничениями для антикоррупционных органов Украины.