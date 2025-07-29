ЕК пригрозил Киеву заморозкой финансирования из-за закона против НАБУ и САП
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Европейская комиссия предупредила Украину о риске полной приостановки финансовой помощи из бюджета Евросоюза. Это произойдёт, если Киев продолжит давить на антикоррупционные органы. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
ЕК направила письмо в Киев после попытки 21 июля фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Если Киев не решит проблему с антикоррупционными службами, финансирование из европейских фондов приостановят. Причём это коснётся всего следующего транша, а не только его части. Украина должна получить €50 миллиардов из фонда Евросоюза до 2027 года. Эти средства в основном предназначены для госбюджета.
Напомним, Рада одобрила законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых антикоррупционных ведомства. По сути, документ отменяет принятое ранее решение об ограничении их независимости.