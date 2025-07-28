«Уже не смешно»: В Раде объяснили, зачем украинские депутаты вывозят семьи за границу перед голосованием по НАБУ
Экс-депутат Рады Олейник: Из-за закона по НАБУ политики вывозят родных из страны
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Перед голосованием об отмене закона по НАБУ некоторые украинские депутаты спешно отправляют родственников за границу. Об этом Life.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Я слышал заявление руководителя НАБУ, который после того, как Зеленский заявил: «Мы отыграем обратно и отменим принятый закон», сообщил, что НАБУ тщательно, на молекулярном уровне, изучит вопрос о том, как появился этот законопроект, кто за него голосовал и как именно голосовал», — сказал Олейник.
По его словам, в НАБУ рассматривают принятие этого закона как возможное давление на ведомство. Ранее генпрокурор Украины заявил, что не просил наделять себя дополнительными полномочиями и узнал о решении парламента из соцсетей.
Олейник, возглавлявший в прошлом парламентский комитет по законодательному обеспечению правоохранительных органов, считает, что в принятии подобных законов всегда участвуют заинтересованные лица. Он предположил, что среди 25 депутатов, поддержавших инициативу, есть те, кто уже фигурирует в делах НАБУ, либо опасается усиления работы бюро. Страх перед расследованиями, по его мнению, вынуждает некоторых народных избранников готовиться к сложению полномочий и вывозить семьи за рубеж.
Экс-депутат также не исключил, что Зеленский и глава его офиса Ермак намеренно нагнетают ситуацию, чтобы переложить ответственность за закон на парламент. Таким образом, в случае срыва голосования они смогут заявить о саботаже со стороны депутатов.
Но есть у меня и другая версия. Сам Зеленский, Ермак эту тему активизировали. Вот сейчас они пытаются подать эти события, что это депутаты проголосовали, что они виноваты. И поэтому многие депутаты пишут, что это была ошибка, недосмотрел я и так далее
Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник
«Зеленскому надо удержать этот закон. Но поскольку он не может это сделать напрямую, то я не исключаю, что он активно участвует в том, чтобы сорвать голосование. Вот путём даже того, что, говорят: вас посадят всех, если вы будете восстанавливать статус НАБУ. То есть это может быть ещё и игра Зеленского и Ермака, чтобы как бы 31-го сказать: «Я подал закон об отмене, а депутаты не голосуют. Вот враги», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, вызвавший протесты в украинском обществе. В новом документе существенно сокращаются полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что подрывает их автономность. Представители европейских властей резко осудили эти изменения, расценив их как удар по антикоррупционной системе Украины, и предупредили о возможном сокращении финансовой поддержки. Голосование по этому законопроекту в Верховной раде запланировано на 31 июля.