«Уже не смешно»: В Раде объяснили, зачем украинские депутаты вывозят семьи за границу перед голосованием по НАБУ

Перед голосованием об отмене закона по НАБУ некоторые украинские депутаты спешно отправляют родственников за границу. Об этом Life.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Я слышал заявление руководителя НАБУ, который после того, как Зеленский заявил: «Мы отыграем обратно и отменим принятый закон», сообщил, что НАБУ тщательно, на молекулярном уровне, изучит вопрос о том, как появился этот законопроект, кто за него голосовал и как именно голосовал», — сказал Олейник.

По его словам, в НАБУ рассматривают принятие этого закона как возможное давление на ведомство. Ранее генпрокурор Украины заявил, что не просил наделять себя дополнительными полномочиями и узнал о решении парламента из соцсетей.

Олейник, возглавлявший в прошлом парламентский комитет по законодательному обеспечению правоохранительных органов, считает, что в принятии подобных законов всегда участвуют заинтересованные лица. Он предположил, что среди 25 депутатов, поддержавших инициативу, есть те, кто уже фигурирует в делах НАБУ, либо опасается усиления работы бюро. Страх перед расследованиями, по его мнению, вынуждает некоторых народных избранников готовиться к сложению полномочий и вывозить семьи за рубеж.

Экс-депутат также не исключил, что Зеленский и глава его офиса Ермак намеренно нагнетают ситуацию, чтобы переложить ответственность за закон на парламент. Таким образом, в случае срыва голосования они смогут заявить о саботаже со стороны депутатов.

Но есть у меня и другая версия. Сам Зеленский, Ермак эту тему активизировали. Вот сейчас они пытаются подать эти события, что это депутаты проголосовали, что они виноваты. И поэтому многие депутаты пишут, что это была ошибка, недосмотрел я и так далее Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник