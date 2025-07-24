«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины
Bloomberg: В Европе ошибкой считают отмену независимости НАБУ и САП на Украине
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Ограничив полномочия антикоррупционных структур, глава украинского режима Владимир Зеленский поставил под угрозу поддержку Европы. В ЕС считают это худшим решением за всё время. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«Один из (европейских - прим. Life.ru) чиновников назвал этот шаг Зеленского самой большой ошибкой с момента его вступления в должность в 2019 году», — говорится в материале.
Этот шаг может обернуться серьёзными последствиями как для переговоров о вступлении в Евросоюз, так и для поставок вооружений от стран блока. Также он вызвал обеспокоенность в европейских столицах, где считают, что Киев отступает от принципов прозрачности и верховенства закона.
Напомним, что закон, вызвавший скандал, был подписан Зеленским и размещён на сайте Верховной рады. Он серьёзно ограничивает полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ключевых структур в борьбе с коррупцией на Украине. Документ спровоцировал массовые протесты в Киеве и других городах страны. После этого Зеленский провёл срочную встречу с руководителями НАБУ, САП, НАПК и силовых ведомств.