«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины

Ограничив полномочия антикоррупционных структур, глава украинского режима Владимир Зеленский поставил под угрозу поддержку Европы. В ЕС считают это худшим решением за всё время. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Один из (европейских - прим. Life.ru) чиновников назвал этот шаг Зеленского самой большой ошибкой с момента его вступления в должность в 2019 году», — говорится в материале.