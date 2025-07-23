Зеленскому пришлось встретиться с антикоррупционерами после уличных протестов на Украине

После массовых протестов против ограничений антикоррупционных органов Владимиру Зеленскому пришлось встретиться с руководителями НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), а также главами силовых ведомств. По его словам, стороны договорились о создании общего плана действий.

«Всё мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы», — заявил он.