Зеленскому пришлось встретиться с антикоррупционерами после уличных протестов на Украине
Зеленский: На встрече с НАБУ, САП, НАПК договорились о создании плана действий
Зеленский собрал силовиков и антикоррупционеров после уличных протестов. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
После массовых протестов против ограничений антикоррупционных органов Владимиру Зеленскому пришлось встретиться с руководителями НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), а также главами силовых ведомств. По его словам, стороны договорились о создании общего плана действий.
«Всё мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы», — заявил он.
На встрече, кроме представителей антикоррупционных структур, также присутствовали руководители СБУ, ГБР, МВД и Генпрокуратуры. Обсуждались противоречия, возникшие после подписания закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, а также возможные административные и законодательные шаги. Зеленский подчеркнул, что украинцы ждут от власти справедливости и эффективности. Он также вновь выразил недовольство работой антикоррупционеров, указав, что уголовные дела не должны тянуться годами без приговоров, а предатели не должны чувствовать безнаказанность.
Ранее сообщалось, что закон, подписанный Владимиром Зеленским, вызвал волну протестов в Киеве и других городах Украины. Документ фактически лишает независимости ключевые антикоррупционные структуры — НАБУ и САП. Против инициативы выступили не только обычные граждане, но и столичные власти: на акцию протеста в Киеве вышел мэр города Виталий Кличко, а позже к нему присоединился и его брат Владимир.