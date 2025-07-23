Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 10:25

Зеленскому пришлось встретиться с антикоррупционерами после уличных протестов на Украине

Зеленский: На встрече с НАБУ, САП, НАПК договорились о создании плана действий

Зеленский собрал силовиков и антикоррупционеров после уличных протестов. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский собрал силовиков и антикоррупционеров после уличных протестов. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

После массовых протестов против ограничений антикоррупционных органов Владимиру Зеленскому пришлось встретиться с руководителями НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), а также главами силовых ведомств. По его словам, стороны договорились о создании общего плана действий.

«Всё мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы», — заявил он.

На встрече, кроме представителей антикоррупционных структур, также присутствовали руководители СБУ, ГБР, МВД и Генпрокуратуры. Обсуждались противоречия, возникшие после подписания закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, а также возможные административные и законодательные шаги. Зеленский подчеркнул, что украинцы ждут от власти справедливости и эффективности. Он также вновь выразил недовольство работой антикоррупционеров, указав, что уголовные дела не должны тянуться годами без приговоров, а предатели не должны чувствовать безнаказанность.

«Сильно ошибся»: СМИ сообщили о печальной судьбе Украины из-за скандального закона Зеленского
«Сильно ошибся»: СМИ сообщили о печальной судьбе Украины из-за скандального закона Зеленского

Ранее сообщалось, что закон, подписанный Владимиром Зеленским, вызвал волну протестов в Киеве и других городах Украины. Документ фактически лишает независимости ключевые антикоррупционные структуры — НАБУ и САП. Против инициативы выступили не только обычные граждане, но и столичные власти: на акцию протеста в Киеве вышел мэр города Виталий Кличко, а позже к нему присоединился и его брат Владимир.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar