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Регион
27 июля, 14:34

Верховная Рада рассмотрит новый закон Зеленского о НАБУ 31 июля

Нардеп Кравчук: Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Верховная рада изучит и вынесет решение о законопроекте Владимира Зеленского по полномочиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 31 июля. Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук.

«Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект, за основу в целом», — объяснила она.

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Напомним, 22 июля Зеленский подписал законопроект, вызвавший волну протестов на Украине. Данный документ значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины и готова урезать денежные транши Киеву. The New York Times назвала одобрение Зеленским законопроекта настоящим фиаско, которое ухудшит его отношения с Западом. Политик внял критике и внёс в парламент новый законопроект.

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Татьяна Миссуми
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