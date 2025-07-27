Верховная Рада рассмотрит новый закон Зеленского о НАБУ 31 июля

Верховная рада изучит и вынесет решение о законопроекте Владимира Зеленского по полномочиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 31 июля. Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук.

«Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект, за основу в целом», — объяснила она.