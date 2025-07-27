Верховная Рада рассмотрит новый закон Зеленского о НАБУ 31 июля
Нардеп Кравчук: Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля
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Верховная рада изучит и вынесет решение о законопроекте Владимира Зеленского по полномочиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 31 июля. Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщила украинский парламентарий Евгения Кравчук.
«Каникул нет у Верховной Рады во время военного положения – есть перерывы между заседаниями, они были в течение всего года. Очно есть дата заседания – 31 июля, четверг следующий. И очевидно, что Верховная рада должна принять решение, если с этим согласится профильный комитет, проголосовать за законопроект, за основу в целом», — объяснила она.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал законопроект, вызвавший волну протестов на Украине. Данный документ значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины и готова урезать денежные транши Киеву. The New York Times назвала одобрение Зеленским законопроекта настоящим фиаско, которое ухудшит его отношения с Западом. Политик внял критике и внёс в парламент новый законопроект.