После критики и протестов: Зеленский внёс в Раду новый закон по НАБУ и САП
Зеленский: Сегодня в Верховную Раду будет внесён новый законопроект о НАБУ и САП
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Новый законопроект, касающийся работы НАБУ, согласовал глава украинского режима Владимир Зеленский. Он готов внести его в Верховную Раду уже сегодня.
«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства», — написал он.
После волны протестов и критики в адрес власти, Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта. Документ, по заявлению украинского лидера, должен стать ответом на обвинения в утрате независимости антикоррупционной системы. Зеленский подчеркнул, что речь идёт о «реальных гарантиях», а не формальных изменениях.
Новый законопроект Зеленского появился на фоне массовых протестов по всей Украине. Ранее глава киевского режима подписал документ, фактически ограничивающий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это вызвало резкую реакцию — жители Днепра, Николаева и Черновцов вышли на улицы с требованием сохранить самостоятельность антикоррупционных структур. Закон уже вызвал обеспокоенность как внутри страны, так и за её пределами.