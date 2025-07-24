Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 12:23

После критики и протестов: Зеленский внёс в Раду новый закон по НАБУ и САП

Зеленский: Сегодня в Верховную Раду будет внесён новый законопроект о НАБУ и САП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Новый законопроект, касающийся работы НАБУ, согласовал глава украинского режима Владимир Зеленский. Он готов внести его в Верховную Раду уже сегодня.

«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства», — написал он.

После волны протестов и критики в адрес власти, Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта. Документ, по заявлению украинского лидера, должен стать ответом на обвинения в утрате независимости антикоррупционной системы. Зеленский подчеркнул, что речь идёт о «реальных гарантиях», а не формальных изменениях.

«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины
«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины

Новый законопроект Зеленского появился на фоне массовых протестов по всей Украине. Ранее глава киевского режима подписал документ, фактически ограничивающий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это вызвало резкую реакцию — жители Днепра, Николаева и Черновцов вышли на улицы с требованием сохранить самостоятельность антикоррупционных структур. Закон уже вызвал обеспокоенность как внутри страны, так и за её пределами.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar