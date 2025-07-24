После критики и протестов: Зеленский внёс в Раду новый закон по НАБУ и САП

Новый законопроект, касающийся работы НАБУ, согласовал глава украинского режима Владимир Зеленский. Он готов внести его в Верховную Раду уже сегодня.

«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства», — написал он.