Украинцы вновь вышли на протесты из-за скандального закона Зеленского
На Украине возобновились митинги против решения Зеленского по НАБУ и САП
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В нескольких городах Украины возобновились массовые акции протеста против указа Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов Украины. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».
Протестующие вышли на улицы Днепра, Николаева и Черновцов, демонстрируя своё несогласие с предлагаемыми законодательными изменениями. Участники акций требуют сохранения независимости и эффективности антикоррупционных органов.
Напомним, что вчера, 22 июля, Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Информация о подписании указа появилась на сайте Верховной рады. После Львова акции протеста против закона прошли также в Днепре и других украинских городах.