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Регион
23 июля, 16:51

Украинцы вновь вышли на протесты из-за скандального закона Зеленского

На Украине возобновились митинги против решения Зеленского по НАБУ и САП

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Обложка © Telegram/ Политика Страны

В нескольких городах Украины возобновились массовые акции протеста против указа Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов Украины. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

Протестующие вышли на улицы Днепра, Николаева и Черновцов, демонстрируя своё несогласие с предлагаемыми законодательными изменениями. Участники акций требуют сохранения независимости и эффективности антикоррупционных органов.

Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в Киеве и Днепропетровске
Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП пройдут в Киеве и Днепропетровске

Напомним, что вчера, 22 июля, Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Информация о подписании указа появилась на сайте Верховной рады. После Львова акции протеста против закона прошли также в Днепре и других украинских городах.

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Полина Никифорова
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