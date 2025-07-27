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27 июля, 09:29

«Это фиаско!» В США просветили Зеленского о главной неудаче недели

NYT: Неудачей Зеленского стало решение Евросоюза сократить помощь для Украины

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский своими действиями против антикоррупционных агентств вынудил европейские страны пойти на сокращение финансовой поддержки в адрес Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT), называя такой итог настоящим фиаско главы киевского режима.

«Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика», — сказано в тексте.

Как утверждает автор публикации, Украина очень зависима от европейских денег, тем более что Вашингтон остановил денежный поток в адрес Киева, а значит Зеленский буквально лишает свою страну главной опоры.

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Напомним, что 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, вызвавший волну протестов в Киеве и других крупных городах Украины. Данный закон, по мнению протестующих, значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины и готова сократить денежные транши в адрес Киева.

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Татьяна Миссуми
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