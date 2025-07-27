Владимир Зеленский своими действиями против антикоррупционных агентств вынудил европейские страны пойти на сокращение финансовой поддержки в адрес Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT), называя такой итог настоящим фиаско главы киевского режима.

«Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика», — сказано в тексте.

Как утверждает автор публикации, Украина очень зависима от европейских денег, тем более что Вашингтон остановил денежный поток в адрес Киева, а значит Зеленский буквально лишает свою страну главной опоры.