«Это фиаско!» В США просветили Зеленского о главной неудаче недели
NYT: Неудачей Зеленского стало решение Евросоюза сократить помощь для Украины
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Владимир Зеленский своими действиями против антикоррупционных агентств вынудил европейские страны пойти на сокращение финансовой поддержки в адрес Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT), называя такой итог настоящим фиаско главы киевского режима.
«Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика», — сказано в тексте.
Как утверждает автор публикации, Украина очень зависима от европейских денег, тем более что Вашингтон остановил денежный поток в адрес Киева, а значит Зеленский буквально лишает свою страну главной опоры.
Напомним, что 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, вызвавший волну протестов в Киеве и других крупных городах Украины. Данный закон, по мнению протестующих, значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины и готова сократить денежные транши в адрес Киева.