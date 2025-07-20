«Разрушил надежды Украины»: В словах Мерца увидели прямой посыл Киеву о членстве в ЕС

Немецкий канцлер Фридрих Мерц признался, что ни при каких обстоятельствах не видит Украину в составе Евросоюза, пока конфликт с Россией не будет завершён. Об этом пишет издание Exxpress. По мнению политика, процесс присоединения к ЕС может вообще затянуться на долгие годы.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — сказано в публикации издания.

В пятницу немецкий политик на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в европейское объединение может быть реализовано только после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса.