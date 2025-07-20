Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 09:57

«Разрушил надежды Украины»: В словах Мерца увидели прямой посыл Киеву о членстве в ЕС

Exxpress: Мерц разрушил надежды Украины на скорое вступление в Евросоюз

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Немецкий канцлер Фридрих Мерц признался, что ни при каких обстоятельствах не видит Украину в составе Евросоюза, пока конфликт с Россией не будет завершён. Об этом пишет издание Exxpress. По мнению политика, процесс присоединения к ЕС может вообще затянуться на долгие годы.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — сказано в публикации издания.

В пятницу немецкий политик на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в европейское объединение может быть реализовано только после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса.

Спустили с небес на землю: В Европе жёстко указали Зеленскому на его место
Спустили с небес на землю: В Европе жёстко указали Зеленскому на его место

Ранее Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине публично заявил, что Украине не стоит надеяться на быстрое членство в ЕС. Киеву нужно набраться терпения и ждать, при этом ни о каком вступлении в Союз не может быть и речи до окончания конфликта с Москвой, отметил канцлер.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar