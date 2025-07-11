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11 июля, 10:05

Спустили с небес на землю: В Европе жёстко указали Зеленскому на его место

Орбан: Зеленскому следует прекратить попытки диктовать ЕС свои условия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский должен осознать ограниченность своего влияния и прекратить попытки диктовать условия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также выразил уверенность в отсутствии поддержки идеи вступления Украины в ЕС среди европейских стран.

«Венгрия – первая страна, проведшая референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что если референдумы пройдут в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии», — написал венгерский премьер в соцсети Х.

По мнению Орбана, европейцы не желают быть втянутыми в конфликт на Украине. Он также добавил, что Киев, имея право на продолжение борьбы, не должен требовать от других стран присоединения к ней.

«Пожертвовать семьями»: Орбан раскрыл подлый план Зеленского
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До этого Орбан высказался о Зеленском как о новом типе политического деятеля. По словам премьера Венгрии, лидер киевского режима представляет собой комика, который исполняет роль президента, не имея соответствующего опыта.

Наталья Демьянова
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