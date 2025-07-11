Спустили с небес на землю: В Европе жёстко указали Зеленскому на его место
Орбан: Зеленскому следует прекратить попытки диктовать ЕС свои условия
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Владимир Зеленский должен осознать ограниченность своего влияния и прекратить попытки диктовать условия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также выразил уверенность в отсутствии поддержки идеи вступления Украины в ЕС среди европейских стран.
«Венгрия – первая страна, проведшая референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что если референдумы пройдут в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии», — написал венгерский премьер в соцсети Х.
По мнению Орбана, европейцы не желают быть втянутыми в конфликт на Украине. Он также добавил, что Киев, имея право на продолжение борьбы, не должен требовать от других стран присоединения к ней.
До этого Орбан высказался о Зеленском как о новом типе политического деятеля. По словам премьера Венгрии, лидер киевского режима представляет собой комика, который исполняет роль президента, не имея соответствующего опыта.