Владимир Зеленский должен осознать ограниченность своего влияния и прекратить попытки диктовать условия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также выразил уверенность в отсутствии поддержки идеи вступления Украины в ЕС среди европейских стран.

«Венгрия – первая страна, проведшая референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что если референдумы пройдут в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии», — написал венгерский премьер в соцсети Х.

По мнению Орбана, европейцы не желают быть втянутыми в конфликт на Украине. Он также добавил, что Киев, имея право на продолжение борьбы, не должен требовать от других стран присоединения к ней.