«Пожертвовать семьями»: Орбан раскрыл подлый план Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский пытается заставить Будапешт отказаться от российских энергоресурсов. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Давайте назовём это планом Зеленского: заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдётся нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся», – заявил он.

Премьер европейской республики подчеркнул, что не позволит чиновникам из Брюсселя «пожертвовать венгерскими семьями» во имя киевского режима.