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4 июля, 23:47

«Пожертвовать семьями»: Орбан раскрыл подлый план Зеленского

Орбан обвинил Зеленского в попытке лишить Венгрию российских энергоресурсов

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский пытается заставить Будапешт отказаться от российских энергоресурсов. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Давайте назовём это планом Зеленского: заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдётся нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся», – заявил он.

Премьер европейской республики подчеркнул, что не позволит чиновникам из Брюсселя «пожертвовать венгерскими семьями» во имя киевского режима.

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Напомним, ранее Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС приведёт к экономическому краху европейских стран и втягиванию их в войну. Он подчеркнул, что большинство граждан в Европе выступают против этого шага.

Юния Ларсон
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