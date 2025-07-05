«Пожертвовать семьями»: Орбан раскрыл подлый план Зеленского
Орбан обвинил Зеленского в попытке лишить Венгрию российских энергоресурсов
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский пытается заставить Будапешт отказаться от российских энергоресурсов. Об этом политик написал в социальной сети X.
«Давайте назовём это планом Зеленского: заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдётся нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся», – заявил он.
Премьер европейской республики подчеркнул, что не позволит чиновникам из Брюсселя «пожертвовать венгерскими семьями» во имя киевского режима.
Напомним, ранее Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС приведёт к экономическому краху европейских стран и втягиванию их в войну. Он подчеркнул, что большинство граждан в Европе выступают против этого шага.