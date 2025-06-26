В Венгрии 95% граждан не хотят видеть Украину в составе Евросоюза
Орбан сообщил, что 95% жителей Венгрии проголосовали против приёма Украины в ЕС
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Большинство жителей Венгрии (95%), участвовавших в опросе, высказались за то, чтобы Украина никогда не стала членом Евросоюза. Об этом заявил журналистам венгерский премьер Виктор Орбан перед началом саммита ЕС, озвучив результаты опроса населения, который проводился на протяжении двух последних месяцев.
«Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали «за», то есть в поддержку вступления Украины», — отметил Орбан.
Ранее Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз. Он напомнил, что европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать поставки оружия и финансовую помощь Киеву, что можно считать позором для политики Европы. На фоне этой дискуссии в Венгрии прошёл общенациональный опрос по вопросу членства Украины в ЕС. Гражданам рассылались анкеты с одним вопросом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?» Ответить можно было «да» или «нет».