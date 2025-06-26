В Венгрии 95% граждан не хотят видеть Украину в составе Евросоюза

Большинство жителей Венгрии (95%), участвовавших в опросе, высказались за то, чтобы Украина никогда не стала членом Евросоюза. Об этом заявил журналистам венгерский премьер Виктор Орбан перед началом саммита ЕС, озвучив результаты опроса населения, который проводился на протяжении двух последних месяцев.

«Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали «за», то есть в поддержку вступления Украины», — отметил Орбан.