Орбан заявил о победе противников членства Украины в НАТО на саммите в Гааге

Противники вступления Украины в Североатлантический альянс победили над сторонниками этой идеи на саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, расклад сил на переговорах в рамках Североатлантического альянса сложился благоприятнее, чем год назад на саммите в Вашингтоне. Тогда, как отметил премьер-министр, в финальную декларацию был включён пункт о «неизбежном пути Украины в НАТО».

«Сейчас победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной», — подчеркнул политик.

Орбан добавил, что 26 июня продолжит усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе, чтобы «одержать победу в длительном сражении» за отклонение заявки Украины на членство в ЕС.