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25 июня, 22:09

Орбан заявил о победе противников членства Украины в НАТО на саммите в Гааге

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Противники вступления Украины в Североатлантический альянс победили над сторонниками этой идеи на саммите НАТО в Гааге. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, расклад сил на переговорах в рамках Североатлантического альянса сложился благоприятнее, чем год назад на саммите в Вашингтоне. Тогда, как отметил премьер-министр, в финальную декларацию был включён пункт о «неизбежном пути Украины в НАТО».

«Сейчас победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной», — подчеркнул политик.

Орбан добавил, что 26 июня продолжит усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе, чтобы «одержать победу в длительном сражении» за отклонение заявки Украины на членство в ЕС.

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Ранее сообщалось, что в итоговом коммюнике саммита НАТО, проходившего в Гааге, вопрос о членстве Украины в альянсе не поднимался. В документе говорится о намерении альянса оказывать Украине военную помощь, а также учитывать прямые взносы государств-членов на оборону Незалежной при расчёте оборонных расходов. Россия в заявлении названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности». Члены альянса обязались к 2035 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, из которых 1,5% пойдут на защиту критической инфраструктуры.

Антон Голыбин
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