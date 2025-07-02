Орбан призвал Зеленского одуматься ради мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал его одуматься ради разрешения конфликта на Украине. Политик сделал это заявление в соцсети X.

«Война всё ещё продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира», — отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что у Зеленского всё ещё есть возможность вернуться к миру.