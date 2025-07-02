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2 июля, 16:38

«Не наш союзник»: В Раде запаниковали из-за сокращения поставок оружия из США

Депутат Рады Безуглая заявила, что Вашингтон перестал быть союзником Киева

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Украинские власти больше не должны испытывать иллюзий в отношении Вашингтона, который явно перестал быть верным союзником. Об этом написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своих соцсетях.

«США сейчас — не наш союзник», — написала нардеп, комментируя информацию о сокращении поставок американского оружия на Украину.

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Напомним, телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе, сообщил, что США временно приостановили поставки на Украину ряда вооружений и боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинцам не стоит паниковать, потому что Киев продолжит работу с Вашингтоном в вопросах оружия.

Татьяна Миссуми
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