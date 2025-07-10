Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota высказался о Владимире Зеленском как о новом типе политического деятеля. По словам Орбана, лидер киевского режима представляет собой комика, который исполняет роль президента, не имея соответствующего опыта.

Орбан рассказал, что во время их встречи в Киеве год назад он предупреждал Зеленского об ухудшении положения Украины, особенно в свете возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США. Венгерский премьер утверждал, что советовал главе киевского режима начать мирные переговоры, однако Зеленский, по его словам, отверг это предложение, заявив, что время работает на Украину.

Венгерский политик отметил, что пытался вести содержательный диалог о глубинных аспектах ситуации, но пришёл к выводу, что имеет дело с человеком, чей предыдущий опыт не подготовил его к президентской должности.

«Я увидел, что это не работает, что я действительно сижу перед комиком», — отметил Орбан.