Украинский политолог раскрыл детали дел НАБУ против Зеленского
Политолог Давыдюк: Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
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Фигуранты дел НАБУ дали показания против Владимира Зеленского, рассказал политолог Николай Давыдюк. Об этом пишет «Страна.ua».
По словам эксперта, расследования связаны с Тимуром Миндичем — бизнес-партнёром Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95», которого называют его «кошельком». Во время обысков в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) были изъяты серверы компрометом.
«Были изъяты определённые сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания», — сказал Давыдюк.
Давыдюк утверждает, что от 700 до 1 тысячи сотрудников силовых структур пытаются расшифровать данные. Информация якобы зашифрована, а среди материалов есть Excel-таблицы с показаниями против Зеленского. Политолог, известный поддержкой протестов против реформы НАБУ, не уточнил источники своей информации.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, существенно ограничивающий полномочия антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Данное решение вызвало волну массовых протестов по всей стране и резкую критику со стороны западных партнёров, некоторые из которых открыто призывали украинского лидера сложить полномочия. В попытке снизить напряжённость, 25 июля Зеленский инициировал в Верховной Раде новый законопроект, направленный на восстановление прежнего статуса антикоррупционных структур. Однако, как сообщают британские СМИ, около 70 депутатов от правящей партии «Слуга народа» могут заблокировать принятие этого документа, опасаясь возможных последствий со стороны правоохранительных органов.