Украинский политолог раскрыл детали дел НАБУ против Зеленского

Фигуранты дел НАБУ дали показания против Владимира Зеленского, рассказал политолог Николай Давыдюк. Об этом пишет «Страна.ua».

По словам эксперта, расследования связаны с Тимуром Миндичем — бизнес-партнёром Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95», которого называют его «кошельком». Во время обысков в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) были изъяты серверы компрометом.

«Были изъяты определённые сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания», — сказал Давыдюк.