Десятки нардепов от партии Зеленского боятся мести антикоррупционных прокуроров и готовы уйти из Рады

Около 70 депутатов из правящей украинской партии «Слуга народа» могут бойкотировать голосование за законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным структурам НАБУ и САП. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, депутаты опасаются, что восстановление полномочий антикоррупционных ведомств Незалежной может послужить им во вред. Прокуроры, по мнению парламентариев, могут начать мстить. Некоторые из противников инициативы рассматривают вариант отказа от участия в голосовании через досрочное прекращение депутатских полномочий. Решение о судьбе проекта должно быть принято 31 июля.