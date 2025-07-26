Десятки нардепов от партии Зеленского боятся мести антикоррупционных прокуроров и готовы уйти из Рады
FT: Депутаты Слуги Народа боятся голосовать за новый закон о НАБУ из-за мести
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Около 70 депутатов из правящей украинской партии «Слуга народа» могут бойкотировать голосование за законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным структурам НАБУ и САП. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, депутаты опасаются, что восстановление полномочий антикоррупционных ведомств Незалежной может послужить им во вред. Прокуроры, по мнению парламентариев, могут начать мстить. Некоторые из противников инициативы рассматривают вариант отказа от участия в голосовании через досрочное прекращение депутатских полномочий. Решение о судьбе проекта должно быть принято 31 июля.
«Люди боятся быть несправедливо преследуемыми в отместку», — сказал один из руководителей парламентской фракции Зеленского.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). После этого на территории Украины начались массовые акции протеста. Даже на Западе подвергли критике главаря киевского режима, потребовав его отставки. 25 июля Зеленский под давлением протестующих внёс в Раду законопроект, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Правда, будет ли он принят, неизвестно.