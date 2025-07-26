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Регион
25 июля, 21:37

Имидж Зеленского обрушился на фоне протестов против скандального закона о коррупции

The Spectator: Действия Зеленского против НАБУ нанесли необратимый ущерб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Действия Владимира Зеленского, направленные против НАБУ (Национального антикоррупционного бюро), могли нанести непоправимый урон его имиджу как в самой Украине, так и на Западе. Об этом пишет издание The Spectator, комментируя прошедшие акции в поддержку НАБУ.

«Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим», — говорится в материале издания.

Автор статьи полагает, что Зеленский, возможно, переоценил свои позиции и не ожидал такой острой реакции общества на свои действия.

В депутата Рады плюнули на акции протеста в Киеве
В депутата Рады плюнули на акции протеста в Киеве

Ранее сообщалось, что вечером 25 июля в Киеве, Днепре и Львове прошли митинги против закона, ограничивающего деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Протестующие выражали своё недовольство действиями властей, скандируя лозунги как в поддержку антикоррупционных ведомств, так и касающиеся Вооружённых сил Украины. Аналогичные акции протеста прошли и в других украинских городах.

Напомним, что 22 июля Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ и САП. В связи с этим на территории Украины уже на протяжении нескольких дней идут митинги. Даже на Западе подвергли критике главаря киевского режима, потребовав его отставки. Однако в пятницу Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, направленный на обеспечение независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Правда, будет ли он принят, неизвестно.

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Антон Голыбин
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