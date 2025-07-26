Имидж Зеленского обрушился на фоне протестов против скандального закона о коррупции

Действия Владимира Зеленского, направленные против НАБУ (Национального антикоррупционного бюро), могли нанести непоправимый урон его имиджу как в самой Украине, так и на Западе. Об этом пишет издание The Spectator, комментируя прошедшие акции в поддержку НАБУ.

«Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим», — говорится в материале издания.

Автор статьи полагает, что Зеленский, возможно, переоценил свои позиции и не ожидал такой острой реакции общества на свои действия.