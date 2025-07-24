«Теперь есть риск того, что Зеленский станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины», — говорится в публикации.

Колумнист Оуэн Мэттьюс заявил, что после решения о подрыве независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Зеленский рискует превратиться в типичного коррумпированного лидера. По мнению автора статьи, это стало «огромной и необоснованной ошибкой», особенно на фоне потепления отношений с президентом США Дональдом Трампом. В течение последнего года Зеленский использовал военное положение, чтобы избавиться от политических конкурентов и критиков: сажал оппозиционеров, закрывал СМИ, а бизнес передавался «приспешникам» под предлогом борьбы с пророссийскими настроениями.