В Британии призвали Зеленского уйти в отставку на фоне мер против НАБУ и САП
Telegraph: Из-за новых законов о НАБУ и САП Зеленскому необходимо уйти с поста
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С критикой на Владимира Зеленского обрушилось британское издание Telegraph. На фоне скандала с давлением на антикоррупционные органы журналисты призвали экс-комика добровольно покинуть пост.
«Теперь есть риск того, что Зеленский станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины», — говорится в публикации.
Колумнист Оуэн Мэттьюс заявил, что после решения о подрыве независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Зеленский рискует превратиться в типичного коррумпированного лидера. По мнению автора статьи, это стало «огромной и необоснованной ошибкой», особенно на фоне потепления отношений с президентом США Дональдом Трампом. В течение последнего года Зеленский использовал военное положение, чтобы избавиться от политических конкурентов и критиков: сажал оппозиционеров, закрывал СМИ, а бизнес передавался «приспешникам» под предлогом борьбы с пророссийскими настроениями.
Ранее Зеленский подписал закон, вызвавший массовые протесты в Киеве, Днепре и других крупных городах Украины. Документ фактически уничтожает независимость двух ключевых антикоррупционных структур — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Против инициативы выступили и в Евросоюзе: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений, подчеркнув недопустимость ослабления антикоррупционного контроля.