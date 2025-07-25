Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ из-за митингов в стране

Зеленский внёс в Раду законопроект, направленный на обеспечение независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП. По его словам, документ призван обеспечить справедливость и исключить возможное российское вмешательство. Он также предусматривает регулярные проверки на детекторе лжи для сотрудников НАБУ, САП, ГБР и Нацполиции, имеющих доступ к гостайне.

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны» — сказал Зеленский после обрушившейся волны митингов.

Он уточнил, что законопроект разрабатывался с участием представителей антикоррупционных органов, правоохранителей и иностранных партнёров. Последние предложили привлечь к доработке инициативы европейских экспертов, и президент поручил организовать эту работу.