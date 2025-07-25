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Регион
25 июля, 06:14

Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ из-за митингов в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Зеленский внёс в Раду законопроект, направленный на обеспечение независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП. По его словам, документ призван обеспечить справедливость и исключить возможное российское вмешательство. Он также предусматривает регулярные проверки на детекторе лжи для сотрудников НАБУ, САП, ГБР и Нацполиции, имеющих доступ к гостайне.

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны» — сказал Зеленский после обрушившейся волны митингов.

Он уточнил, что законопроект разрабатывался с участием представителей антикоррупционных органов, правоохранителей и иностранных партнёров. Последние предложили привлечь к доработке инициативы европейских экспертов, и президент поручил организовать эту работу.

Politico отмечает, что Зеленский отказался от спорных изменений в антикоррупционных ведомствах после волны критики внутри страны и за рубежом. Европейские чиновники ранее предупреждали, что ограничение полномочий антикоррупционных агентств может поставить под угрозу финансовую помощь Украине и её евроинтеграцию.

«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины
«Самая большая ошибка Зеленского»: Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. В документе вводятся значительные ограничения для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что подрывает их независимость. Даже на Западе раскритиковали главу киевского режима, потребовав его отставки.

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Александра Мышляева
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