«Ганьба!» В украинских городах проходят митинги против закона Зеленского
Страна.ua: В Киеве, Днепре и Львове идут митинги против закона о НАБУ и САП
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В Киеве и Днепре вновь идут митинги против закона, ограничивающего деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Протесты во Львове, Киеве и Днепре. Видео © Telegram / Киев ИНФО / Захiд Головне / Киев 24 News
Отмечается, что протестующие в Днепре скандировали лозунги, которые касались не только антикоррупционных ведомств, но и Вооружённых сил Украины. Аналогичные протесты начались и во Львове.
Напомним, 22 июля Владимиром Зеленским был подписан закон, лишающий антикоррупционные организации независимости. В результате чего во многих городах Украины возникли масштабные протесты. 25 июля Зеленский на фоне массового недовольства заявил, что якобы отказался от спорных изменений в антикоррупционных структурах.