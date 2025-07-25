Украинские власти ликвидируют материалы, подтверждающие хищения иностранной финансовой поддержки и бюджетных средств. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН.

По его словам, в Киеве был принят закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных структур, после того как Владимир Зеленский узнал о наличии уголовных дел, подготовленных против него и его приближённых. Полянский утверждает, что расследования касались предполагаемых злоупотреблений в высших эшелонах украинского руководства.