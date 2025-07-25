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Регион
24 июля, 22:12

Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов на Украине

Протесты против закона о НАБУ и САП охватили уже более десяти городов на Украине

Обложка © «Страна.ua»

Обложка © «Страна.ua»

Уже более десяти городов на Украине охватили акции протесты против закона, который существенно ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. Об этом сообщает украинское издание «Общественное.Новости».

Акция протеста в Киеве. Видео © УНИАН

По данным издания, 24 июля акции протеста состоялись в Киеве, Львове, Днепропетровске, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Виннице, Полтаве и Николаеве. Агентство «Укринформ» также сообщило об акции в Житомире. Кроме того, есть информация об акции протеста в оккупированном Запорожье.

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Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Митинги в стране идут уже третий день, охватывая всё новые и новые города. Главаря киевского режима раскритиковали даже на Западе, призвав его уйти в отставку. Накануне Зеленский анонсировал законопроект, который якобы укрепит независимость НАБУ и САП. Однако спикер Рады даже не смог назвать дату, когда его рассмотрят.

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Тимур Хингеев
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