Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов на Украине

Уже более десяти городов на Украине охватили акции протесты против закона, который существенно ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. Об этом сообщает украинское издание «Общественное.Новости».

По данным издания, 24 июля акции протеста состоялись в Киеве, Львове, Днепропетровске, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Виннице, Полтаве и Николаеве. Агентство «Укринформ» также сообщило об акции в Житомире. Кроме того, есть информация об акции протеста в оккупированном Запорожье.