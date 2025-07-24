Депутат Рады пришла на митинг в Киеве и призвала к отставке главкома ВСУ Сырского
Страна.ua: Безуглая на митинге в Киеве призвала отправить Сырского в отставку
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая присоединилась к протестующим в Киеве, выступающим против указа Владимира Зеленского, который урезает полномочия НАБУ и САП. Однако, согласно данным «Страна.ua», её целью было привлечь внимание к проблемам ТЦК и предполагаемым преступлениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая присоединилась к митингу против закона об ограничении НАБУ и САП. Видео © Telegram/ Политика страны
Безуглая не разделяет ажиотажа по теме НАБУ и удивлена, что украинцы не замечают более важной проблемы — армия, произвол сотрудников военкомата и Сырский. Поэтому на митинг она пришла с планшетом, где был написан призыв отправить главнокомандующего в отставку, а также изображён кусочек сыра — ирония над фамилией генерала.
«Никто не собирается всерьёз реформировать ВСУ. Сырский даёт интервью, в котором насмехается над нами и говорит, что в свои 60 никуда не собирается уходить, — и это остаётся незамеченным», — возмущается она.
Безуглая присоединилась к митингу против закона об ограничении НАБУ и САП. Фото © Telegram/ Политика страны
Напомним, что 22 июля Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ и САП. В связи с этим на территории Украины уже на протяжении трёх дней идут митинги.
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