Депутат Рады пришла на митинг в Киеве и призвала к отставке главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая присоединилась к протестующим в Киеве, выступающим против указа Владимира Зеленского, который урезает полномочия НАБУ и САП. Однако, согласно данным «Страна.ua», её целью было привлечь внимание к проблемам ТЦК и предполагаемым преступлениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая присоединилась к митингу против закона об ограничении НАБУ и САП. Видео © Telegram/ Политика страны

Безуглая не разделяет ажиотажа по теме НАБУ и удивлена, что украинцы не замечают более важной проблемы — армия, произвол сотрудников военкомата и Сырский. Поэтому на митинг она пришла с планшетом, где был написан призыв отправить главнокомандующего в отставку, а также изображён кусочек сыра — ирония над фамилией генерала.

«Никто не собирается всерьёз реформировать ВСУ. Сырский даёт интервью, в котором насмехается над нами и говорит, что в свои 60 никуда не собирается уходить, — и это остаётся незамеченным», — возмущается она.

Безуглая присоединилась к митингу против закона об ограничении НАБУ и САП. Фото © Telegram/ Политика страны