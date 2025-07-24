«Коррупция убивает»: Протестующие в Киеве третий день пикетируют офис Зеленского

На Украине третий день идут акции протеста против указа Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. На этот раз число собравшихся в Киеве составило около 300-400 человек. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».