«Коррупция убивает»: Протестующие в Киеве третий день пикетируют офис Зеленского
Страна.ua: В Киеве вновь проходит митинг с участием около 400 человек
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На Украине третий день идут акции протеста против указа Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. На этот раз число собравшихся в Киеве составило около 300-400 человек. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Митинг в Киеве после принятия скандального закона. Видео © Telegram/ Политика страны
Как и в предыдущие дни, у театра Франко, находящегося недалеко от офиса Зеленского, вновь собрались протестующие. Участники скандируют лозунги «Коррупция убивает» и «Руки прочь от НАБУ и САП».
Напомним, 22 июля, Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Митинги против принятого закона идут на Украине уже три дня.