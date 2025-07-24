Протестующие в Киеве могут остаться спать на улице до утра

В центре Киева у здания Национального драматического театра имени Ивана Франко продолжается акция протеста, участники которой могут вновь остаться ночевать под открытым небом. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По имеющейся информации, накануне ночь у театра провели около 40 активистов, при этом ожидается, что в ближайшее время число протестующих может значительно возрасти. Как передают местные журналисты, на прилегающей площади собрались тысячи человек, что привело к перебоям в работе мобильной связи.