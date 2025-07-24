«Грубая ошибка»: На Западе Зеленского ткнули носом в скандальный закон о коррупции

Принятие закона, ставящего под контроль исполнительной власти Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, является серьёзной стратегической ошибкой и угрозой для продолжения международной помощи Киеву. Такую оценку даёт журнал The Economist.

«С неприличной поспешностью Зеленский подписал новый закон в тот же день, когда он был внесён в Верховную раду и принят ею. Но это не просто плохой закон, это грубая стратегическая ошибка», — отмечает издание.

В статье подчёркивается, что принятый закон создаёт «прямую угрозу международной поддержке, которая помогала Украине во время войны». Как отметили авторы публикации, терпение избирателей имеет свойства заканчиваться. В большинстве стран Запада поддержка Украины уже ослабевает, а их лидерам всё сложнее находить причины для огромных трат на помощь Киеву.