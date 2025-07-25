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Регион
25 июля, 18:59

В депутата Рады плюнули на акции протеста в Киеве

В нардепа Безуглую плюнули во время митинга против закона о НАБУ и САПО

В голосовавшую за закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САПО, нардепа Марьяну Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста в Киеве. Украинский народ был возмущён тем, что она, несмотря на своё решение, решила выйти на митинг с табличкой «Сырского в отставку». Кадры публикует «Страна.ua».

В Марьяну Безуглую плюнули на митинге в Киеве. Видео © Telegram / Политика Страны

По словам самой Безуглой, на митинг она выходила, чтобы привлечь людей к проблемам с армией и в обороне ВСУ. Однако людского ажиотажа по поводу ограничений полномочий НАБУ и САП она не разделяет, считая, что в стане есть проблемы посерьёзнее.

Мэр Киева Кличко вместе с братом вышел на митинг против закона о НАБУ и САП
Мэр Киева Кличко вместе с братом вышел на митинг против закона о НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость НАБУ и САП. В связи с этим на территории Украины уже на протяжении нескольких дней идут митинги. Даже на Западе раскритиковали главу киевского режима, потребовав его отставки. Однако сегодня, 25 июля, Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, направленный на обеспечение независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

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Обложка © Telegram/ Политика Страны

Полина Никифорова
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