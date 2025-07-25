В депутата Рады плюнули на акции протеста в Киеве

В голосовавшую за закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САПО, нардепа Марьяну Безуглую плюнули во время вчерашней акции протеста в Киеве. Украинский народ был возмущён тем, что она, несмотря на своё решение, решила выйти на митинг с табличкой «Сырского в отставку». Кадры публикует «Страна.ua».

По словам самой Безуглой, на митинг она выходила, чтобы привлечь людей к проблемам с армией и в обороне ВСУ. Однако людского ажиотажа по поводу ограничений полномочий НАБУ и САП она не разделяет, считая, что в стане есть проблемы посерьёзнее.