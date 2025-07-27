Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 00:39

В Киеве возобновились протесты против закона об ограничении независимости НАБУ

Обложка © unsplash.com / Andreas M

Обложка © unsplash.com / Andreas M

В Киеве вечером 26 июля вновь прошёл митинг против скандального закона, ограничивающего независимость ключевых антикоррупционных органов Украины – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщили местные СМИ.

Законопроект, который подвергся критике за подрыв полномочий антикоррупционных ведомств, был поддержан Верховной радой 22 июля и впоследствии подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны. С момента принятия закона во вторник по всей Украине проходят массовые акции протеста.

На этом фоне Зеленский внёс в Раду собственный законопроект, который, по его словам, призван укрепить независимость НАБУ и САП. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что этот законопроект будет рассмотрен уже 31 июля.

«Полная жесть»: Зеленский запер послов G7 в комнате на время принятия закона о НАБУ
«Полная жесть»: Зеленский запер послов G7 в комнате на время принятия закона о НАБУ

Ранее Life.ru писал, что Россия получила козырь на переговорах благодаря закону Зеленского о НАБУ. В Британии считают, что действия главаря киевского режима против антикоррупционных органов дают Москве возможность отказаться от сотрудничества с ним.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar