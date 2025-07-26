Москва может отказаться от сотрудничества с Владимиром Зеленским из-за его действий против антикоррупционных организаций НАБУ и САП. Об этом пишет британское издание Unherd.

«Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским, будучи неуверенной в том, что любое соглашение, достигнутое с непопулярным украинским политиком, будет соблюдаться им», — говорится в публикации .

Автор статьи отмечает, что Зеленский, укрепляя свою власть через давление на антикоррупционные структуры, подрывает собственную легитимность. А это ставит под вопрос возможность договариваться с ним о чём бы то ни было, как с практической, так и с репутационной точки зрения.