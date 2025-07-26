Россия получила козырь на переговорах благодаря закону Зеленского о НАБУ, считают в Британии
Unherd: Москва может отказаться от переговоров с Зеленским из-за закона о НАБУ
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Москва может отказаться от сотрудничества с Владимиром Зеленским из-за его действий против антикоррупционных организаций НАБУ и САП. Об этом пишет британское издание Unherd.
«Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским, будучи неуверенной в том, что любое соглашение, достигнутое с непопулярным украинским политиком, будет соблюдаться им», — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что Зеленский, укрепляя свою власть через давление на антикоррупционные структуры, подрывает собственную легитимность. А это ставит под вопрос возможность договариваться с ним о чём бы то ни было, как с практической, так и с репутационной точки зрения.
Напомним, Владимир Зеленский 22 июля подписал закон об ограничении независимости двух антикоррупционных структур: НАБУ и САП. После этого в ряде крупных городов Незалежной начались крупные протесты. Вопросы возникли и у «западных партнёров» Киева. Экс-юморист уже пошёл на попятную и пообещал отменить скандальный законопроект, но волнения это не остановило. Впрочем, похоже, что Москва не планирует разыгрывать карту, о которой пишет Unherd: представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАБУ и САП лишь номинально являются ведомствами по борьбе с коррупцией, а на самом деле служат инструментами для контроля киевского режима Западом и в первую очередь Штатами.