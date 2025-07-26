Куда спешим? Зеленский выставил себя дураком, дав «заднюю» по закону о НАБУ

Владимир Зеленский изменил решение по закону о НАБУ и САП под давлением Европы. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt, акцентируя внимание на том, как стремительно киевский главарь «дал заднюю».

«Почему такое резкое отступление? Борцы с коррупцией обратились к своему старшему брату, ЕС. А его комиссар по вопросам расширения Марта Кос тут же пригрозила заявить о «бремени для процесса вступления Украины в ЕС», если не будет обеспечено «верховенство права». [Зеленский] <...> может только отступить. Даже если при этом он выставит себя дураком», — говорится в материале.