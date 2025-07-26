Куда спешим? Зеленский выставил себя дураком, дав «заднюю» по закону о НАБУ
Junge Welt: Зеленский поменял мнение по закону о НАБУ из-за давления европейцев
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Владимир Зеленский изменил решение по закону о НАБУ и САП под давлением Европы. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt, акцентируя внимание на том, как стремительно киевский главарь «дал заднюю».
«Почему такое резкое отступление? Борцы с коррупцией обратились к своему старшему брату, ЕС. А его комиссар по вопросам расширения Марта Кос тут же пригрозила заявить о «бремени для процесса вступления Украины в ЕС», если не будет обеспечено «верховенство права». [Зеленский] <...> может только отступить. Даже если при этом он выставит себя дураком», — говорится в материале.
Авторы публикации напоминают, что Зеленский зависит от финансирования Евросоюза. Если европейское финансирование прекратится, Киев не сможет не только вооружать ВСУ, но и платить военнослужащим зарплаты.
Напомним, 22 июля Владимиром Зеленским был подписан закон об ограничении независимости НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры). Это привело к масштабным протестам в крупнейших городах Незалежной. Громкая критика действий экс-комика прозвучала и из западных стран, многие потребовали его отстранения от власти. Под таким давлением Зеленский уступил и 25 июля внёс в Верховную раду законопроект, который должен восстановить независимый статус НАБУ и САП, но пока что он не принят. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что НАБУ и САП на деле занимаются не борьбой с коррупцией на Украине, а служат Западу, как рычаги контроля над Киевом.