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Регион
26 июля, 09:31

МИД РФ назвал «войну» ЕС с коррупцией на Украине рычагами управления Зеленским

Захарова: НАБУ и САП являются рычагами Запада для контроля и отмывания средств

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не занимаются реальной борьбой с коррупцией в стране. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, организации являются инструментами давления и контроля со стороны Запада.

«Никакого отношения к борьбе с коррупцией эти институты, прежние или новые, не имеют. Это рычаги управления Банковой, Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее», — сказала Захарова журналистам.

По её словам, на Украине на данный момент отсутствует реальная борьба с коррупцией. Этого нет ни на низших уровнях, ни на высших, уверена дипломат. Подобная ситуация, как отметила Захарова, была в Незалежной даже в прошлом.

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Напомним, что 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, вызвавший волну протестов в Киеве и других крупных городах Украины. Данный закон, по мнению протестующих, значительно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Европа возмущена ударом по антикоррупционным органам Украины. Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов и в самой Незалежной.

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Наталья Афонина
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