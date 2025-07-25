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Регион
25 июля, 12:14

«Полная жесть»: Зеленский запер послов G7 в комнате на время принятия закона о НАБУ

Гончаренко*: Зеленский изолировал послов G7 во время подписания закона о НАБУ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Необычный инцидент произошёл в Киеве во время подписания Владимиром Зеленским закона об антикоррупционной реформе: послы стран «Большой семёрки» были на два часа заперты в отдельном помещении без возможности связаться с внешним миром. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём личном блоге.

«Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи... Разумеется, это полная жесть», — написал нардеп.

По информации Гончаренко*, послы стран G7 сообщили западным журналистам, что восприняли свою изоляцию как намеренную попытку предотвратить критику и утечки информации о подписании спорного закона. Нардеп подчеркнул, что Зеленский осознавал негативную реакцию Запада, но сознательно пошёл на риск, ставя личные интересы выше международной поддержки Украины.

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Ранее Верховная рада поддержала законопроект, изменяющий статус Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских политиков, включая депутата Ярослава Железняка, заявили о намерении оспорить документ в Конституционном суде. После принятия закона в нескольких городах Украины начались акции протеста. В Киеве митингующие собрались возле офиса Зеленского, выражая несогласие с реформой антикоррупционных институтов.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Алиса Хуссаин
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