«Полная жесть»: Зеленский запер послов G7 в комнате на время принятия закона о НАБУ
Гончаренко*: Зеленский изолировал послов G7 во время подписания закона о НАБУ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Необычный инцидент произошёл в Киеве во время подписания Владимиром Зеленским закона об антикоррупционной реформе: послы стран «Большой семёрки» были на два часа заперты в отдельном помещении без возможности связаться с внешним миром. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём личном блоге.
«Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи... Разумеется, это полная жесть», — написал нардеп.
По информации Гончаренко*, послы стран G7 сообщили западным журналистам, что восприняли свою изоляцию как намеренную попытку предотвратить критику и утечки информации о подписании спорного закона. Нардеп подчеркнул, что Зеленский осознавал негативную реакцию Запада, но сознательно пошёл на риск, ставя личные интересы выше международной поддержки Украины.
Ранее Верховная рада поддержала законопроект, изменяющий статус Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских политиков, включая депутата Ярослава Железняка, заявили о намерении оспорить документ в Конституционном суде. После принятия закона в нескольких городах Украины начались акции протеста. В Киеве митингующие собрались возле офиса Зеленского, выражая несогласие с реформой антикоррупционных институтов.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.