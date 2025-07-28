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Регион
28 июля, 11:02

Вloomberg: Имидж Зеленского рухнул на Западе из-за скандала с НАБУ

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Имидж Владимира Зеленского как решительного борца с коррупцией серьёзно пострадал из-за его позиции по отношению к антикоррупционным структурам Украины, пишет Bloomberg.

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«Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги», — говорится в публикации.

Поводом для критики стало голосование Верховной рады, которая ранее одобрила законопроект, фактически лишающий независимости два ключевых ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Однако уже 24 июля Владимир Зеленский изменил свою позицию и внёс в парламент новый законопроект, заявив, что он направлен на «усиление полномочий» антикоррупционных органов. По сути, документ отменяет принятое ранее решение об ограничении их независимости.

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Марина Фещенко
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