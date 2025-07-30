Стало известно, как санкции США против России ударят по всему миру

Потенциальные американские ограничения на покупку российских энергоресурсов столкнутся с системными сложностями и ударят по глобальному рынку энергоносителей. Такое мнение высказал ведущий специалист ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в интервью «Ленте.ру».

«У торговых партнёров России есть действующие контракты, а вторичные санкции США — не основание для их разрыва», — отметил эксперт.

Особую проблему, как отмечает Кулагин, представляет зависимость ключевых экономик от российских поставок. Реализация проекта «Сила Сибири» критически важна для китайской промышленности и коммунального сектора, тогда как Турция и другие страны также привязаны к действующим газовым контрактам.