Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в моральной стороне поддержки США Вооружённых сил Украины. По её мнению, поставки оружия Киеву оскорбляют память жертв конфликта на Донбассе и солдат Красной армии. Дипломат раскритиковала Соединённые Штаты за то, что они не захотели участвовать в международной конференции по палестино-израильскому конфликту в Нью-Йорке, о чём заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

В своём Telegram-канале Захарова отметила, что памятники ветеранам Красной армии разрушаются, а захоронения уничтожаются — примером стала ситуация с Холмом Славы во Львове. Она также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда десятки людей погибли в пожаре в Доме профсоюзов.

«Не думает ли госпожа Брюс, что каждый патрон, произведённый на американских фабриках и попавший в кровавые руки боевиков ВСУ — это оскорбление памяти детей, чьи фамилии каждый может прочитать на чёрных гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке?» — написала дипломат.