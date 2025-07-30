Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что РФ следует объявить о победе на Украине, поскольку большая часть поставленных целей уже достигнута. Своё мнение он изложил в колонке для издания The National Interest. По словам Грэма, Москва добилась значительных успехов.

Экс-советник Буша подчеркнул, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем маловероятно. Он считает, что Соединённые Штаты и их европейские союзники не готовы рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не возьмут на себя обязательства по включению Киева в альянс.