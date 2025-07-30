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29 июля, 21:33

Экс-советник Буша заявил, что России пора объявить о победе на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что РФ следует объявить о победе на Украине, поскольку большая часть поставленных целей уже достигнута. Своё мнение он изложил в колонке для издания The National Interest. По словам Грэма, Москва добилась значительных успехов.

«Россия уже в значительной степени достигла своих целей. <…> Пришло время объявить о победе», — отметил он.

Экс-советник Буша подчеркнул, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем маловероятно. Он считает, что Соединённые Штаты и их европейские союзники не готовы рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не возьмут на себя обязательства по включению Киева в альянс.

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Ранее сообщалось, что администрация США хочет достичь договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта в течение десяти дней. Американский лидер Дональд Трамп сократил ранее озвученный срок в пятьдесят дней. Хозяин Белого дома также заявлял об отсутствии ответа от РФ на его призыв к перемирию.

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Антон Голыбин
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