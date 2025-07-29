Трамп сообщил об отсутствии реакции России на его призыв к перемирию на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии реакции со стороны Москвы на его предложение сократить срок для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом республиканец сообщил 29 июля журналистам на борту президентского самолёта.
Хозяин Белого дома выразил сожаление по поводу отсутствия ответа, отметив, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в затягивании конфликта.
«Никакого ответа. И это прискорбно», — сказал Трамп журналистам.
По его словам, десятидневный срок, установленный им для достижения соглашения, начал действовать в тот же день. В случае, если к окончанию этого срока договорённость не будет достигнута, американский лидер планирует ввести дополнительные импортные пошлины. При этом Трамп добавил, что не уверен в эффективности подобных мер в отношении России. Глава Белого дома также заявил, что колебания на сырьевых рынках, связанные с возможными ограничениями, не вызывают у него беспокойства.
Ранее сообщалось, что администрация США намерена достичь договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта в течение десяти дней, предупредив о введении дополнительных таможенных пошлин в случае неудачи. Трамп сократил ранее озвученный срок в пятьдесят дней до десяти. В Кремле заявили, что РФ продолжает спецоперацию, но предпочитает добиваться своих целей мирными средствами. Заявление главы Белого дома было принято к сведению.