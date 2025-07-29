Трамп сообщил об отсутствии реакции России на его призыв к перемирию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии реакции со стороны Москвы на его предложение сократить срок для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом республиканец сообщил 29 июля журналистам на борту президентского самолёта.

По его словам, десятидневный срок, установленный им для достижения соглашения, начал действовать в тот же день. В случае, если к окончанию этого срока договорённость не будет достигнута, американский лидер планирует ввести дополнительные импортные пошлины. При этом Трамп добавил, что не уверен в эффективности подобных мер в отношении России. Глава Белого дома также заявил, что колебания на сырьевых рынках, связанные с возможными ограничениями, не вызывают у него беспокойства.