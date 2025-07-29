Трамп раскрыл, как его жена Мелания относится к Путину
Трамп заявил, что первая леди США симпатизирует Путину
Мелания Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью New York Post о положительном отношении его супруги Мелании Трамп к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом республиканец рассказал журналисту Миранде Дивайн.
«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — заявил хозяин Белого дома.
Однако в последние недели зарубежные СМИ пишут, что Мелания Трамп стала неожиданным союзником главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, оказывая влияние на своего мужа в вопросах поддержки Украины. Сам республиканец заявлял, что его жена нейтральна в отношении украинского конфликта и желает прекращения человеческих жертв. Конгрессмен Дон Бэкон утверждал, что именно Мелания убедила президента США ужесточить политику в отношении России, прося помочь Киеву.