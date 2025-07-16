«Очень нейтральна»: Трамп опроверг влияние жены на смену позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп отметил, что его супруга Мелания придерживается нейтрального взгляда на ситуацию вокруг Украины. По словам американского лидера, первая леди выступает за прекращение человеческих жертв в этом противостоянии.

«Она очень нейтральна. <...> Ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать», — сказал глава Белого дома журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Глава администрации США добавил, что его собственная позиция созвучна мнению жены. Он подчеркнул, что поддерживает не какую-либо из сторон конфликта, а тех, кто стремится к прекращению кровопролития.