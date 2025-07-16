«Очень нейтральна»: Трамп опроверг влияние жены на смену позиции по Украине
Трамп заявил, что его жена Мелания нейтральна по вопросу украинского конфликта
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Президент США Дональд Трамп отметил, что его супруга Мелания придерживается нейтрального взгляда на ситуацию вокруг Украины. По словам американского лидера, первая леди выступает за прекращение человеческих жертв в этом противостоянии.
«Она очень нейтральна. <...> Ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать», — сказал глава Белого дома журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Глава администрации США добавил, что его собственная позиция созвучна мнению жены. Он подчеркнул, что поддерживает не какую-либо из сторон конфликта, а тех, кто стремится к прекращению кровопролития.
Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. В середине июля президент заявил о готовности Вашингтона продолжать передачу вооружений Киеву при условии их финансирования европейскими странами. Координировать этот процесс, согласно его словам, будет альянс НАТО. Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники, Соединённые Штаты рассматривают возможность передачи через страны НАТО не только зенитных комплексов Patriot, но и тактических ракет, а также артиллерийских снарядов. Эти шаги, по данным телеканала, могут быть предприняты в ближайшее время.