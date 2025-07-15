Зеленский обрёл неожиданную союзницу в Белом доме
The Times: Мелания Трамп влияет на мужа в вопросах поддержки Украины
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Debby Wong
Мелания Трамп стала неожиданным союзником главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом пишет The Times.
По информации издания, влияние первой леди на главу Белого дома оказалось больше, чем считали раньше. Её интерес к Украине может быть связан с тем, как она жила за «железным занавесом», а также с уважением к Рональду Рейгану. Будучи президентом, он олицетворял консервативные ценности и занимал жёсткую позицию в отношении Советского Союза. Мелания Трамп, как первая леди, также может быть связана с определёнными консервативными идеями, хотя её политические взгляды менее выражены.
Напомним, Трамп накануне сообщил, что США и Евросоюз договорились о поставках оружия Киеву. Соглашение предусматривает, что Киев будет оплачивать поставки вооружения. Глава Белого дома также пригрозил введением таможенных пошлин в отношении России, если конфликт с Украиной не будет урегулирован в течение 50 дней.