Зеленский обрёл неожиданную союзницу в Белом доме

По информации издания, влияние первой леди на главу Белого дома оказалось больше, чем считали раньше. Её интерес к Украине может быть связан с тем, как она жила за «железным занавесом», а также с уважением к Рональду Рейгану. Будучи президентом, он олицетворял консервативные ценности и занимал жёсткую позицию в отношении Советского Союза. Мелания Трамп, как первая леди, также может быть связана с определёнными консервативными идеями, хотя её политические взгляды менее выражены.