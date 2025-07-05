Трамп раскрыл, как ласково называет жену Меланию перед сном

Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове рассказал, что перед сном он ласково называет свою жену Меланию первой леди.

«Я говорю ей: «Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая», потому что это напоминает мне о том, что я президент», — заявил глава Белого дома.