Трамп раскрыл, как ласково называет жену Меланию перед сном
Трамп рассказал, что перед сном ласково называет жену Меланию первой леди
Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове рассказал, что перед сном он ласково называет свою жену Меланию первой леди.
«Я говорю ей: «Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая», потому что это напоминает мне о том, что я президент», — заявил глава Белого дома.
Ранее Мелания появилась на публике с Трампом впервые после длительного перерыва. Пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные». Перед этим источники сообщали, что первая леди США редко бывает в здании правительства из-за опасений за свою безопасность. В связи с этим Трамп часто выполняет её обязанности по Белому дому.