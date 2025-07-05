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5 июля, 03:01

Трамп раскрыл, как ласково называет жену Меланию перед сном

Трамп рассказал, что перед сном ласково называет жену Меланию первой леди

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове рассказал, что перед сном он ласково называет свою жену Меланию первой леди.

«Я говорю ей: «Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая», потому что это напоминает мне о том, что я президент», — заявил глава Белого дома.

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Ранее Мелания появилась на публике с Трампом впервые после длительного перерыва. Пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные». Перед этим источники сообщали, что первая леди США редко бывает в здании правительства из-за опасений за свою безопасность. В связи с этим Трамп часто выполняет её обязанности по Белому дому.

Лия Мурадьян
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