Впервые за долгое время: Жена Трампа вышла в свет и покорила всех изысканным платьем

В объективы фотокамер попал совместный выход американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании, кадры которого опубликовал сайт E!News. Семейная пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные», которая состоялась 11 июня в стенах Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

На торжественном мероприятии 78-летний президент появился в классическом чёрном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке, создавая впечатление сдержанности и официальности. 55-летняя первая леди блистала в элегантном облегающем платье миди с золотистым орнаментом. Её образ дополняли изысканное кольцо, серебристые туфли на каблуках, мягкие локоны и неброский нюдовый макияж.