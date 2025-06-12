Впервые за долгое время: Жена Трампа вышла в свет и покорила всех изысканным платьем
Мелания Трамп появилась на красной ковровой дорожке в облегающем чёрном платье
Дональд и Мелания Трамп на премьере мюзикла «Отверженные». Обложка © Getty Images / Win McNamee / Staff
В объективы фотокамер попал совместный выход американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании, кадры которого опубликовал сайт E!News. Семейная пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные», которая состоялась 11 июня в стенах Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
На торжественном мероприятии 78-летний президент появился в классическом чёрном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке, создавая впечатление сдержанности и официальности. 55-летняя первая леди блистала в элегантном облегающем платье миди с золотистым орнаментом. Её образ дополняли изысканное кольцо, серебристые туфли на каблуках, мягкие локоны и неброский нюдовый макияж.
Ранее сообщалось, что из-за опасений за собственную безопасность первая леди США редко присутствует в Белом доме. В связи с этим, её обычные обязанности часто выполняет сам Трамп.