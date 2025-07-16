«Не назвал агрессором»: «Злость» Трампа на Путина сочли лишь маской, скрывающей правду

Президент США Дональд Трамп на словах выглядит грозно по отношению к России, однако на деле политик по-прежнему лоялен к российскому коллеге Владимиру Путину, что можно заметить по развитию переговорного процесса между странами. Об этом пишет Conversation.

«Трамп может сказать, что он «разочарован» Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины...», — сказано в публикации.