«Не назвал агрессором»: «Злость» Трампа на Путина сочли лишь маской, скрывающей правду
Conversation: Трамп только на публике поменял отношение к Путину, а на деле нет
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Президент США Дональд Трамп на словах выглядит грозно по отношению к России, однако на деле политик по-прежнему лоялен к российскому коллеге Владимиру Путину, что можно заметить по развитию переговорного процесса между странами. Об этом пишет Conversation.
«Трамп может сказать, что он «разочарован» Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины...», — сказано в публикации.
Автор материала обратил внимание и на то, что Трамп ничего не говорит об обязательствах США в вопросах обеспечения безопасности Украины после завершения боевых действий. Кроме того, американский лидер постоянно устанавливает для России какие-то сроки, но потом сам же их отодвигает, напоминается в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором угрожал введением пошлин против России, если она не решит конфликт с Украиной за 50 дней, и пообещал поставить Киеву дополнительные системы ПВО. После этого в МИД РФ заметили, что Трамп «находится под неприличным давлением ЕС и руководства НАТО».