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21 июля, 19:16

«Каждый день напоминает»: Стало известно, как Мелания Трамп «пилит» мужа по Украине

Политик Бэкон: Мелания Трамп каждый день уговаривает мужа помочь Киеву

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Первая леди Мелания Трамп повлияла на изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к России в украинском конфликте. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.

«Что ж, я рад, что президент развернулся в сторону Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему», — сказал Бэкон.

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Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. В ближайшее время США могут принять решение о передаче союзникам для Украины не только систем Patriot, но и тактических ракет, а также артиллерийских боеприпасов. Дональд Трамп заявил, что его жена не занимает определённой позиции относительно ситуации на Украине.

Александра Мышляева
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