«Каждый день напоминает»: Стало известно, как Мелания Трамп «пилит» мужа по Украине

Первая леди Мелания Трамп повлияла на изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к России в украинском конфликте. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.

«Что ж, я рад, что президент развернулся в сторону Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему», — сказал Бэкон.