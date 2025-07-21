«Каждый день напоминает»: Стало известно, как Мелания Трамп «пилит» мужа по Украине
Политик Бэкон: Мелания Трамп каждый день уговаривает мужа помочь Киеву
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Первая леди Мелания Трамп повлияла на изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к России в украинском конфликте. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон в интервью программе NewsNation The Hill Sunday.
«Что ж, я рад, что президент развернулся в сторону Украины. Я думаю, что мы должны поблагодарить Меланию за это. Даже президент сказал, что его жена каждый день напоминает ему», — сказал Бэкон.
Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. В ближайшее время США могут принять решение о передаче союзникам для Украины не только систем Patriot, но и тактических ракет, а также артиллерийских боеприпасов. Дональд Трамп заявил, что его жена не занимает определённой позиции относительно ситуации на Украине.